RONDISSONE. Un nuovo importante servizio arriva a disposizione di tutti i rondissonesi. Si tratta di un nuovo medico di famiglia che si affiancherà al dottor Luigi Ricca e che prenderà il posto del dottor Gino Angelo Torchio, andato in pensione diversi anni fa e che non aveva mai trovato un sostituto.

Si tratta della dottoressa Catalina Burca, già medico di base nei comuni di Casalborgone e Montanaro e che a Rondissone entrerà in servizio a partire da gennaio.

Su segnalazione dei cittadini, l’Amministrazione comunale aveva inoltrato richiesta all’Asl To4 per avere un secondo medico, un servizio necessario per fare fronte alle esigenze di una comunità di oltre 1800 abitanti.

La dottoressa Burca utilizzerà l’ambulatorio che si trova nell’edificio che ospita le sedi delle associazioni Vita Tre ed Avis, nel comprensorio della Casa di Riposo, in via Marconi, riceverà il martedì e l’orario non è ancora stato

