RONDISSONE. Modifica alla viabilità: al via la prova generale

Prove generali per una nuova viabilità nel centro del paese. E’ questa, infatti, una delle principali priorità del nuovo anno per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Magnone. Nelle ultime settimane del 2019, ci sono già stati due incontri propedeutici con i responsabili di Città Metropolitana, mentre [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti