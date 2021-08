Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RONDISSONE. Un limite prestabilito per indicare il carico ambientale di un territorio è già sottoposto, un indicatore preciso da non superare. Lo chiede Antonio Magnone, sindaco di Rondissone, a Città Metropolitana, Regione Piemonte ed agli enti superiori preposti, a difesa dei nostri Comuni. L’occasione è stato l’incontro che si è tenuto a Chivasso,nel cortile di Palazzo santa Chiara, alla fine di giugno e dal titolo: “Troppi rifiuti nel futuro di chivassese e canavese”, per [...]



