RONDISSONE. L’Alimentari ha donato 400 mascherine

E’ iniziata sabato 4 aprile, la distribuzione ai cittadini di 400 mascherine. A donare i preziosissimi dispositivi di sicurezza è stata la società “B&B Unipersonale”, titolare dell’attività commerciale alimentare di via Cesare Battisti.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Magnone, ha voluto esprimere un pubblico ringraziamento per questa generosa donazione: “Ringraziamo per questo gesto di solidarietà in questo momento particolare. Oltre a queste 400 mascherine, siamo in attesa della consegna di ulteriori 1.000 pezzi, consegna prevista per la prossima settimana, che verranno distribuite non appena arriveranno in paese”.

Intanto sono stati distribuiti i primi 400 pezzi ai cittadini, distribuzione che sarà a cura degli Amministratori e dei volontari della Protezione Civile.

Per garantire una totale trasparenza e per non creare disparità, la distribuzione in termini di quantità è stata effettuata per nucleo familiare e in base alla esigenze. Le mascherine sono state consegnate casa per casa, nella buca delle lettere o a mano.

