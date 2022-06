RONDISSONE. Hanno rubato un’ottantina di sedie in plastica e un tavolo in legno con le gambe ripiegabili. Ha del’incredibile il furto commesso in piazza Borella, nell’area allestita come padiglione gastronomico per la festa patronale in onore di San Luigi.

Ad accorgersi del furto, sabato mattina, è stato il presidente della Pro loco Bruno Daniele.

“Quando abato mattina sono arrivato in piazza a preparare per la sera, mi sono accorto che mancavano. Abbiamo 250 coperti e mancavano dei posti. Quelle erano delle sedie che ci aveva prestato il Goap, l’associazione di Vische” racconta Daniele.

Il furto è stato [...]