Arriva anche da Rondissone la solidarietà al dottor Giuseppe Delicati di Borgaro Torinese, il medico no vax in carcere da una settimana.

Delicati è accusato di aver redatto falsi certificati di esenzione dai vaccini per far tornare al lavoro insegnanti, sanitari e rappresentanti delle forze dell’ordine ed addirittura di omicidio colposo per la morte da covid di un paziente settantenne, che avrebbe ricevuto consigli di cura da lui e per il quale è stata disposta l’autopsia.

“La misura in carcere è proporzionata alla pericolosità sociale”.