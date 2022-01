RONDISSONE. E’ la Befana una delle “vittime” illustri delle prime restrizioni anti Covid 19, arrivate dopo il passaggio del Piemonte in zona gialla. Per giovedì 6 gennaio, l’Amministrazione comuale aveva organizzato, in collaborazione con i ragazzi del Centro Giovani e la Ludoteca Comunale “L’isola che non c’è”, la festa dell’Epifania in piazza Borella, evento che sarebbe culminato con il tradizionale falò della Befana.

E invece, a poche ore dalla manifestazione, l’Amministrazione ha deciso di cancellare l’appuntamento. “Abbiamo dovuto annullare l’evento proposto a seguito delle nuove normative anti Covid – hanno [...]



