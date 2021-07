Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RONDISSONE. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 luglio, nel complesso 2001, l’area industriale di Rondissone. L’incendio, la cui matrice è oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine, è divampato in uno sfaciacarrozze e ha interessato alcuni veicoli, parcheggiati al di fuori dell’azienda, situata in via Carpi. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco, con le squadre di Livorno Ferraris, Chivasso e Torino Stura, la cui azione combinata ha permesso di estinguere il fuoco.

Commenti