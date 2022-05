Arriva l’autovelox sulle strade di Rondissone.

L’amministrazione del sindaco Antonio Magnone ha infatti deciso di mettere un freno o, almeno, sta cercando di provare a persuadere con un deterrente gli automobilisti a levare il piede dall’acceleratore quando attraversano il centro del paese.

In particolare, nel tratto della Strada Statale 11 in cui attraversa l’abitato e prende il nome di via XX Settembre.