RONDISSONE. Debutto in grande per i bimbi del coro

Successo per il debutto del Coro dei Bambini della Scuola Primaria. Le Catechiste, l’insegnante Veronica Pagliarulo e il consigliere comunale di Minoranza, Giorgio Idali, hanno lavorato per preparare i bambini ad animare la messa natalizia, un momento che è risultato molto gradito a tutti i presenti che [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti