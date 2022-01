RONDISSONE. “Ci abbiamo sperato fino all’ultimo di poter rivedere i nostri Personaggi sfilare, rivivere l’atmosfera allegra del carnevale, ritrovare i sorrisi dei bambini con in mano i coriandoli pronti da lanciare, ma purtroppo anche quest’anno visto l’evolversi della situazione pandemica siamo costretti ancora a rimandare il tutto”.

Parlano così dalla pro loco “Rondissone in festa”, per una edizione del Carnevale che sarà nuovamente, fortemente penalizzata dalla pandemia in atto. La Pro Loco ha anche annunciato che i personaggi di oggi, la Cavulera, al secolo Deborah Sandri, e il Mulinè, Marco [...]



