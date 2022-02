Carnevale, con le sue sfilate e con gli eventi pieni di coriandoli e di colori non si farà, ma il paese non rinuncia al suo tradizionale appuntamento con la fagiolata. Lo ha annunciato il presidente della pro loco “Rondissone in festa”, Bruno Daniele, che ha spiegato che la distribuzione dei fagioli è stata fissata per domenica 6 marzo. Un evento che vedrà la partecipazione delle maschere di Carnevale, oramai in carica dal periodo pre pandemia, come in tutti gli altri paesi: i rondissonesi avranno così l’opportunità di applaudire la Cavulera, Deborah Sandri, e il Mulinè, MarcoDelli Muti, insieme alla corte, con Ginevra Concas e Gabriele Foggiato, Valentina Vai e Pietro Balsamo, Leila Maccagno, Jacopo De Fazio, Rebecca Rizzo, Giorgia Bosio, Riccardo Angiono, Aurora Biscuola, Alice Vachino, Samuel Sandri e Ilaria Amati. La corte carnevalesca, alle 10.30 della domenica mattina, parteciperà alla santa messa officiata da Don Gino Casardi, in chiesa parrocchiale, e poi si porterà nel cortile del Municipio, dove i volontari della Pro Loco procederanno con la distribuzione dei “fagioli grassi”. In caso di maltempo la distribuzione si terrà sotto il portico del Municipio. “Ci dispiace non poter festeggiare il Carnevale nel modo consueto – ha detto il presidente Daniele -, ma purtroppo le restrizioni ancora in atto per la pandemia, non ci permettono di fare altro”. Ma l’emergenza sanitaria, non ha potuto toccare uno degli eventi più legati alla tradizione!

