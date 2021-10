Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RONDISSONE. Tre imputati per l’infortunio sul lavoro che costò la vita ad un camionista. E’ partito ieri, martedì 5 ottobre, in Tribunale ad Ivrea il processo per i fatti accaduti il 9 maggio del 2018 nela cava di Rondissone dove Carmine Surace, autotrasportatore di Feletto, 61 anni, dipendente della ditta Pasquale Surace, venne investito da una pala meccanica in movimento. Lui stava pulendo il cassone di un tir dal quale era stata appena scaricata la [...]