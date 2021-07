Ascolta l'Audio Dell'Articolo

RONDISSONE. I vigili del fuoco del comando di Vercelli sono intervenuti intorno all 3,30 sull’autostrada A4 tra Rondissone e Borgo d’Ale per l’incendio di un autoarticolato. Le squadre di Livorno Ferraris con il supporto da Vercelli, Santhià e distaccamento Stura di Torino hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo carico di cassoni in ferro.

Il carburante che alimentava il camion era GNL (gas naturale liquefatto) e le operazioni svolte con perizia hanno permesso [...]