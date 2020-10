RONDISSONE. Anche il sindaco di Peschici per la visita del vescovo Cerrato

Una comunità in festa, domenica 27 settembre, ha accolto monsignor Edoardo Cerrato, arrivato in paese per la Visita Pastorale. Il Vescovo di Ivrea ha presieduto la santa messa solenne alla quale hanno partecipato numerosissimi fedeli, insieme a tutte le autorità civili e militari, primo fra tutti [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti