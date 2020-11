Ronco, Ronch Canavèis in piemontese, Ronk in francoprovenzale.

Il toponimo compare nel 1457 come“Ron chus”. Deriva dal latino “runcus” ed indica un terreno prima incolto poi divelto, dissodato.

Li pive o li gòss, cosi vengono chiamati gli abitanti di Ronco, lasciando perdere il termine li gòos che indica il gozzo un tempo diffuso nelle valli alpine e nella collina canavesana. Interessante è il temine li pive. La piva dal latino pipa in senso ampio, qualunque tipo di cornamusa, ed in senso stretto, il piffero, o il gruppo di pifferi e bordoni, che della cornamusa è soltanto un componente. Anche, talora, nell’uso letterale, quel tipo di flauto che fu detto dai Romani tibia e dai Greci aulòs, Gli abitanti di Ronco molto probailmente erano dei provetti suonatori di strumenti a fiato e allietavano il i loro strumenti di balli a palchetto che si tenevano in Valle Soana. Simpatica è questa filastrocca che si cantava enumerando i paesi sulle dita della mano: “Coj ‘d Sernis a fan al ni, coj ‘d Scandè a fan l’è, coj del Chiò j lo ciapan, coj ‘d Ronv i lo sbaton, coj d’ Alpettà j lo lappon. Traduzione: quelli del Cernisio fanno il nido, quelli di Scandosio fanno l’uovo, quelli di Chio lo prendono, quelli di Ronco lo sbattono, quelli di Alpetta lo mangiano. Al riguardo delle pive è interessante la frase “tornare con le pive nel sacco” risale al tempo in cui abitualmente si suonavano “le pive”, che erano antichi strumenti musicali, simili alle più conosciute cornamuse, usate anche in Italia fino a dopo la Seconda guerra mondiale. Perché si cita la seconda guerra mondiale? Perché le pive, insieme alle trombe, venivano utilizzate proprio dai reparti militari durante le avanzate, dunque nella fase di attacco, ma mai quando le truppe erano costrette alla ritirata. In fase di arretramento questi strumenti venivano nascosti nei sacchi e in questo modo si faceva credere che le forze fossero state messe in fuga. Ecco spiegato il significato assunto da questa frase popolare che equivale a dire: tornarsene a casa senza aver concluso un’impresa, né ottenuto nulla di buono.

