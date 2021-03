“Si è votato per il presidente degli Stati Uniti...” Il sindaco contrario allo slittamento della data delle elezioni: “In America hanno votato il loro presidente in piena pandemia, spiegatemi perché in Italia noi non siamo in grado di gestire un periodo elettorale con il Covid”

RONCO. Dopo trent’anni come sindaco, Crosasso deve lasciare Fra i comuni dall’Alto Canavese che andranno al voto nel prossimo autunno per il rinnovo del consiglio comunale vi è anche quello di Ronco: situato a quasi mille metri di altitudine, è uno dei tre paesi della valle Soana, il più vivace e popoloso e quello dotato [...]



