Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel vallone di Forzo, comune di Ronco Canavese, per due escursionisti, un uomo e una donna, che si sono persi nella nebbia sulle pendici del Monveso di Forzo, in una zona molto remota e impervia. Nel tardo pomeriggio, con due rotazioni dell’elicottero dei vigili del fuoco, sono stato portati a una quota di 2.300 metri due operatori dei vigili del fuoco e due tecnici del soccorso alpino che hanno raggiunto a piedi i due dispersi – in buone condizioni benché provati- intorno a quota 2.600 metri. L’obiettivo è accompagnarli al bivacco Davito, trascorrere lì la notte e valutare alle prime luci dell’alba come ricondurli a valle.

