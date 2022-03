Non è una notizia che possa passare inosservata: 26 persone che arrivano a Ronco Canavese tutte insieme e per risiedervi più o meno a lungo costituirebbero un evento clamoroso anche in tempi normali; se poi sono profughi in fuga dalla guerra la cosa colpisce ancora di più.

E’ proprio questo che è accaduto: giovedì’ scorso sono approdati in paese 26 ucraini, quasi tutti donne e bambini ovviamente, visto che per gli uomini è comprensibilmente in vigore il divieto di espatrio. E per il momento, malgrado il numero, non sembrano esserci [...]



