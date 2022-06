Il soccorso alpino della Valle Soana è intervenuto nel pomeriggio di domenica in borgata Tiglietto, nel Comune di Ronco Canavese, per il salvataggio di un pensionato di 84 anni, che è scivolato lungo il fianco della montagna durante un’escursione.

L’uomo ha riportato diverse ferite e, una volta stabilizzato dai volontari del soccorso alpino, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Ciriè. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. A dare l’allarme un altro gruppo di escursionisti che ha assistito all’incidente e ha chiamato il 112.

