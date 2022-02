Ronco Canavese (Ronch Canavèis in piemontese, Ronk in francoprovenzale) è un Comune di poco più di 300 abitanti, il cui capoluogo sorge sulla destra idrografica del torrente Soana. Chi visita il centro storico del capoluogo percepisce immediatamente l’attaccamento dei residenti all’ambiente naturale, alla storia, alla cultura materiale e spirituale, alle radici linguistiche francoprovenzali. Di notevole interesse il campanile e la chiesa parrocchiale, realizzata in gran parte in pietra, restaurata a più riprese e attualmente [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.