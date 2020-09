ROMANO. Tutto pronto per riaprire le scuole

“E’ tutto pronto. Le scuole apriranno regolarmente il 14 settembre”. Il sindaco, Oscarino Ferrero dà l’atteso annuncio con entusiasmo. Ha lavorato tutta l’estate, insieme alla dirigenza scolastica e all’ufficio tecnico, per raggiungere un obiettivo affatto scontato.

“Certo – commenta Ferrero – siamo anche stati fortunati – la struttura, qui a Romano, è grande. Gli spazi non mancano anche per creare un’aula Covid. Aspettiamo, ormai, le ultime direttive del Ministero per capire cos’altro verrà chiesto, ma non sarà un problema”.

In questi giorni si sta procedendo con la posa della cartellonistica per creare i percorsi che garantiscano il distanziamento.

La progettazione è stata affidata all’ufficio tecnico del Comune, mentre dell’esecuzione se ne occuperà il cantoniere.

Per quanto riguarda la refezione il sindaco spiega: “Il locale mensa resta lo stesso. I bambini, però mangeranno su due turni e dovranno sparecchiare da soli i tavoli. L’igienizzazzione verrà fatta prima e dopo i pasti”.

L’inconveniente più grande è legato alle votazioni per il Referendum del 20 e 21 settembre: “Purtroppo la scuola aprirà il 14 e il 17 dovremo già chiuderla perché sarà sede di seggio. Non potevamo fare in altro modo. Questa cosa ci è piovuto addosso all’ultimo momento. Impossibile, qui a Romani, trovare una sede alternativa in così poco tempo. La scuola, così, resterà chiusa fino al 22 settembre. Poi tutto tornerà alla normalità”.

