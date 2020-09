ROMANO. Tra arte cultura e botteghe, un video promuove il territorio

“A spasso per Romano” è un video promozionale per il comune di Romano Canavese che sarà presentato sabato 26 settembre a Romano Canavese nel cuore del ricetto medievale, nella spianata intorno alla torre a partire dalle 20.45. Nato un anno fa da un’idea di Paola Scibilia e Roberto Gillone e scritto da Fabrizio Dassano, dopo i sopralluoghi e lo studio dei testi di storia locale, si è avviato un confronto con cultori di storia locale come Francesco Bevolo, Domenico Ferrero, Paolo Pieretti, Eraldo Virone, Bruno Arnodo e Claudi Rizzo e il progetto è stato proposto all’amministrazione comunale dimostrandosi un esperimento di successo per l’elevato coinvolgimento della comunità e delle attività del suo territorio. Una sorta di “cinema diffuso per la comunità” per dare un segno tangibile di esistenza in vita e attività che potrebbe essere preso a modello anche da altri comuni. Il lavoro è stato prodotto e realizzato gratuitamente da parte dell’Associazione”Natura& Paese”di Vische che ha fornito le attrezzature indispensabili, la troupe e alcuni personaggi storici con cavallo.

Così spiega il regista Roberto Gillone: “Abbiamo raccontato la storia del paese dalle origini fino ai nostri giorni con lo scopo di portare alla luce le attività produttive e artigianali. L’architettura, il paesaggio, la storia di un paese dalle origini antiche attraverso la partecipazione delle botteghe, dei locali commerciali, ossia da tutti coloro che portano turismo all’interno del paese, insieme alle piccole realtà locali che sono il cuore pulsante dell’economia locale.” La troupe era formata da Roberto Gillone alla regia e al montaggio, Mario Ardizzone alla camera, Andrea Vigliocco alla post produzione, Opera Music alla post produzione e speaker, Paola Scibilia alla segreteria e sceneggiatura.

Il video verrà anticipato da uno spot pubblicitario degli esercizi commerciali con il commento musicale realizzato dal maestro Daniele Giuffrida, direttore artistico del “Jazz Around You” e docente presso la scuola di musica “Crescendo” di Romano Canavese. Durante la serata sono previste le presenze di Oscarino Ferrero, sindaco e di Miriam Anna Paola Salussolia, vicesindaca. Sarà presente il regista Roberto Gillone con il staff.Tragli ospiti della serata Davide Mindo e l’associazione”Il Diamante”, il gruppo storico medievale “Nocturna” e il gruppo musicale “Four to drink”.

Numerose le associazioni partecipanti di Romano Canavese: l’Associazione Turistica Pro Loco, gli “Amis dal Pais”, l’Associazione “Meno giovani”, l’associazione Alpini, Bricks Addicted, Scuola di Musica “Crescendo”, Gruppo Storico Medievale “Nocturna”, Orange Canavese Sport e Comitato “Passaggio della Chiusella”. Due le associazioni esterne che hanno supportato il progetto: Accademia del Ricercare, Le vie del Tempo e il Diamante.

Le botteghe partecipanti sono state: Bottega79, Liuteria Canavesana, Barababac Gioielli, Fucine d’Arte, Cantine Trivera, Studio Photographer, Bottega itinerante, Falegnameria Capricci di Legno e l’Ape e il Miele.

Tra gli hotel ristoranti hanno partecipato: La Calla Nera, Le Jardin Fleuri, Sina Villa Matilde, A Casa del Conte, Ristorante Hotel Gardenia e Pasticceria la Rosa Antica.

L’accesso all’area sarà regolata dalla misurazione della temperatura corporea all’ingresso con nominativo e numero telefonico, l’uscità sarà ubicata in altra zona, per il rispetto delle norme vigenti. In caso di maltempo l’evento sarà realizzato presso la chiesa di Santa Marta.

