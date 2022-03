Lavori di manutenzione e nuove giostrine al parco giochi di via san Grato di Romano, per la cifra di 5mila e 500 euro.

“Avevamo dovuto chiuderlo durante la pandemia perchè non avevamo possibilità di sanificarlo e tenerlo sotto controllo – racconta il sindaco Oscarino Ferrero -. In più c’era necessità che fosse messo a posto perchè alcune strutture essendo in legno si erano rovinate per via degli agenti atmosferici. Alcuni ragazzini oltretutto avevano danneggiato alcune strutture salendoci sopra, perché non erano adatte alla loro età. Così abbiamo sostituito l’altalena introducendo anche sul terreno sottostante il [...]



