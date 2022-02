Il Pitbull è spesso identificato come un cane pericoloso. Eppure appena mi avvicino a Farah lei mi si raggiunge felicissima e scodinzolante facendomi le feste.

Mi sembra una cagnolina molto affettuosa, esuberante magari ma tutt’altro che aggressiva. Chi è Farah?

È una pitbull di quasi quattro anni e Natalie, la sua proprietaria, è una giovane 23enne di Roppolo.