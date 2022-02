Circa 10 mila persone rimaste senz’acqua a causa di una falla alla tubazione che fornisce i vari paesi.

Dopo l’emergenza a Romano, così come a Mercenasco, Strambino e in una parte di Scarmagno è tornata la normalità.

I comuni coinvolti si erano mobilitati con autobotti e boccioni di acqua per offrire subito assistenza alle famiglie.

Il disagio si era protratto nella notte per via delle difficoltà tecniche nell’intervenire in condizioni di scarsa visibilità.

Al mattino però il Comune, la Protezione Civile e gli operatori della Smat si erano dati un gran da fare concludendo in [...]