Strambino aveva già deciso che sarebbe stato un Natale in austerity, ovvero senza luminarie natalizie. Una scelta che il vice sindaco Giovanni Ciochetto aveva comunicato ai commercianti e ai rappresentanti delle associazioni durante una riunione pubblica. L’idea sarà quella, invece, di organizzare un mercatino. E poi ci sono i concerti, spettacoli musicali itineranti con la nuova Filarmonica Martino Andreo nelle date dell’11 e del 18 dicembre, oltre al concerto per beneficenza in programma il 18 dicembre.

Identici provvedimenti saranno presi anche a Romano e a Mercenasco: anche qui le Amministrazioni [...]



