ROMANO. La tempesta di vento non ferma la presentazione del nuovo video

Sabato 26 settembre già nel pomeriggio gli organizzatori della manifestazione “Tra arte cultura e botteghe” in seguito alla furia del vento che tirava inclemente, si sono visti costretti a cambiare la location per riuscire a far proiettare il video “A spasso per Romano” in serata, come [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti