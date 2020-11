ROMANO. Controlli anti Covid, 20enne beccato in giro su una moto rubata

I carabinieri hanno arrestato a Ivrea un 20enne italiano di Romano Canavese per ricettazione, violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’altra notte a Ivrea i militari hanno notato il giovane in difficoltà mentre spingeva una moto senza targa e si sono fermati per aiutarlo. In realtà la [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti