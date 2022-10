Cibo vuol dire festa per ogni cultura e in ogni angolo del mondo. E d’ora in poi anche qui in Canavese, nel mese di ottobre, si svolgerà il “Gran Galà del fritto misto Piemontese” in cinque comuni: Romano Canavese, Strambino, Scarmagno, Perosa Canavese e Mercenasco, che compongono il “Distretto Diffuso del Commercio del Piccolo Anfiteatro Morenico del Canavese”.

E’ la prima edizione, ma si candida a diventare un appuntamento fisso come la sagra del peperone di Carmagnola oppure la Spargelfest, l’annuale festival dell’asparago in Germania.