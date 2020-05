ROMANO CANAVESE. Il sindaco e la mamma, in posa, fanno rivivere i quadri

Due quadri al giorno per oltre un mese di quarantena, reinterpretati dal sindaco, Oscarino Ferrero e da sua mamma Carla.

Molto più che un gioco, un viaggio nell’arte e nella bellezza senza dimenticarsi di sorridere.

Così il primo cittadino romanese ha voluto interpretare la sua quarantena usando come ambientazione per questa sorta di mostra virtuale la sua bacheca di Facebook.

Ma ora c’è chi chiede di allestire una mostra vera e propria, ad emergenza terminati.

Tra questi anche la vicesindaco di Scarmagno che si dice prontissima ad ospitare un’eventuale mostra.

L’ultimo lavoro è stato pubblicato giovedì scorso, 7 maggio: Autoritratto con la madre, un quadro di Giorgio De Chirico del 1921 conservato a Mart di Rovereto.

“Dopo 30 giorni e più di quarantena (due quadri al giorno uno della mamma e uno mio) il nostro gioco finisce qui” ha annunciato Ferrero.

L’idea è stata presa dal museo Getty di Londra che, lanciando una simile iniziativa, invitava a seguirla.

E così Ferrero e sua mamma Carla, 83 anni splendidamente portati, ogni giorno hanno vestito i panni di modelle e modelli di grandi artisti.

Tiziano Vecellio, Gentile Bellini, Egon Schiele, Fernando Botero, Rembrandt, Tamara de Lempicka, Pablo Picasso, solo per citare alcuni degli artisti da cui hanno tratto ispirazione.

“E’ stato un modo per occupare le lunghe ore delle giornate di lockdown – spiega il sindaco -, soprattutto per mia madre che stava patendo per questa forma di isolamento. Nonostante l’età è una donna molto attiva, con una vita sociale piuttosto intensa. E’ stato un modo per tenerla impegnata”.

Ed ecco come sindaco e madre trascorrevano le giornate: “Al mattino selezionavo una rosa di soggetti. Tutti ritratti, pose statiche, anche per favorire mia mamma. La scelta finale, però. spettava a lei.

Decideva anche in base alla fattibilità. Trovare gli accessori, non potendo uscire di casa, non era semplice, ma ci siamo ingegnati. Questo anche grazie allo sterminato guardaroba di mia mamma”.

Fiori di seta, cappellini, foulard, sono stati utilizzati per riprodurre ambientazioni e abbigliamento di quadri spesso ambientati nel passato.

“Da sindaco mi è sembrato anche un modo carino per affrontare la quarantena. Probabilmente se fossi stato il primo cittadino di un paese del bergamasco, avrei agito in modo diverso. Ma qui, fortunatamente, la situazione era sotto controllo. E così ho pensato che la bellezza dell’arte potesse essere di sollievo per qualcuno. Per noi lo è stato. E ci siamo diverti molto. Mia mamma ha anche imparato a fare le foto con lo smartphone”.

