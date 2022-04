Il Covid fa annullare il pranzo sociale organizzato per il tesseramento dell’associazione “I meno giovani”. Era in programma domenica al ristorante “Stella Bianca” di Scarmagno, ma venerdì è stata annullata. Tutta colpa del coronavirus che ancora circola nonostante dal 1º aprile non via sia più lo stato di emergenza sanitaria.

Sarebbero almeno tre i componenti del direttivo costretti alla quarantena. Tra questi anche il presidente dell’associaziome, Michelangelo Fiò, 82 anni che in questi giorni sta osservando il periodo di quarantena. “Io e altri soci abbiamo iniziato ad avvertire i [...]



