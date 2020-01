ROMA. Virus Cina: potenziato da oggi numero verde Ministero Salute

Potenziato da oggi il numero verde 1500 del Ministero della Salute che fornisce gratuitamente ai cittadini informazioni, in italiano, inglese e cinese sul Coronavirus. Il numero è attivo 24 ore su 24. Come si trasmette il coronavirus, quali i sintomi, quali i consigli per prevenire il contagio: sono queste alcune delle domande a cui è possibile trovare risposta, da oggi, parlando direttamente al telefono con operatori del Ministero. Il servizio telefonico normalmente fornisce informazioni sanitarie di diverso tipo, dalle vaccinazioni alle liste d’attesa, e da oggi è potenziato per rispondere anche alle domande dei cittadini sul virus partito da Wuhan.

