L’intero l’arco alpino sarà interessato nei primi giorni della prossima settimana da intense precipitazioni nevose associate a una significativa attività eolica in quota: è quanto risulta alla rete di monitoraggio Meteomont dei carabinieri, secondo la quale sulle Alpi nord occidentali, centrali e orientali il grado di pericolo valanghe rimarrà in questo week-end marcato 3 in aumento nelle ore centrali della giornata.

Nei pendii più critici sono possibili distacchi già con un debole sovraccarico per il passaggio di un singolo sciatore o escursionista a piedi.

Nella fascia prealpina piemontese, lombarda, veneta e friulana il grado di pericolo rimarrà stazionario a moderato 2. Sull’Appennino centro-settentrionale le deboli nevicate registrate, 20-30 cm di neve fresca umida a debole coesione a quota 1600 metri, hanno solo parzialmente modificato la situazione preesistente, con il manto nevoso che presenta un moderato consolidamento. In queste aree il pericolo valanghe rimane debole 1 e localizzato alle alte quote.

