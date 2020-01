ROMA. Smog ancora in aumento, complice la nebbia

Non accenna a diminuire l’emergenza smog nella Pianura Padana. A Vicenza domani scatta il livello rosso, dopo lo sforamento per dieci giorni consecutivi del limite giornaliero di polveri sottili. Ancora troppo alti i valori di Pm10 a Milano e nell’hinterland con il picco massimo a a Merate (Lecco). A Torino torna il blocco del traffico fino agli euro 5 diesel immatricolati prima del 2013, provvedimento che resterà in vigore almeno fino a lunedì prossimo. E la situazione non sembra poter migliorare a stretto giro per la presenza di nebbia e l’assenza di venti e piogge. Tuttavia, per affrontare in modo organico l’inquinamento nella Pianura Padana occorre “una riscrittura dell’economia” negli anni in una sorta di “ingegneria istituzionale” degli interventi, afferma Gabriele Zanini dell’Enea spiegando che il blocco della circolazione delle auto “non ha effetti immediati e risulta insufficiente” e criticando il fatto che ciascuna Regione decide in autonomia come intervenire mentre “la qualità dell’aria non ha confini”. Tornando a Vicenza, la verifica dell’Arpav ha accertato lo sforamento per dieci giorni consecutivi del valore limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi al metro cubo d’aria. Il livello rosso che scatta domani prevede lo stop anche dei veicoli commerciali diesel Euro 4 in tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 12.30. E’ la prima volta, durante quest’inverno, che a Vicenza scatta l’allerta rossa. Un nuovo bollettino dell’Agenzia regionale per l’ambiente è previsto lunedì 13 gennaio. Anche in Lombardia i valori del Pm10 non accennano a scendere al di sotto del limite massimo, secondo il rilevamento fatto da Arpa Lombardia: i valori oscillano da 58 a 71 microgrammi per metro cubo. Valori superiori alle soglie anche nell’hinterland milanese, e a Monza, Cantù (Como), Saronno (Varese) e Como. Il picco massimo si è registrato a Merate (Lecco) con 81 microgrammi per metro cubo. Torna, a Torino, il blocco del traffico fino agli euro 5 diesel immatricolati prima del 2013 che non potranno circolare dalle 8 alle 19. Il provvedimento sarà in vigore almeno fino a lunedì prossimo. Era già stato adottato, per la prima volta, mercoledì scorso, ma sospeso per lo sciopero del trasporto pubblico. Si applicano così le misure previste dal ‘semaforo rosso’ quando la concentrazione di micropolveri per almeno 10 giorni consecutivi supera i 50 microgrammi al metro cubo.

