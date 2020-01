ROMA. Rientra oggi in Italia donna sequestrata in Marocco

E’ rientrata in Italia nel pomeriggio la 47enne di origini sarde sequestrata per 2 mesi in un villaggio marocchino a pochi chilometri da Marrakesh. La donna aveva acconsentito a trasferirsi in Marocco per un matrimonio di convenienza ma quando ha cambiato idea, il promesso sposo, con la complicità della madre e della sorella, l’ha sequestrata e segregata in un’abitazione con le sbarre alle finestre. Il rientro della donna è stato possibile grazie al lavoro del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) e del ministero degli Esteri tramite l’ambasciata italiana a Rabat. Una volta in Italia la donna sarà sottoposta ad una serie di esami per verificare le sue condizioni fisiche, che avevano suscitato qualche preoccupazione al momento della liberazione. Gli uomini dello Scip e delle questure di Torino e Sassari, stanno inoltre cercando di ricostruire alcuni punti della vicenda soprattutto per capire se altre donne italiane, con la promessa di guadagni facili, abbiano o stiano per contrarre matrimoni di convenienza con cittadini stranieri per consentire loro di ottenere permessi di soggiorno comunitari.

