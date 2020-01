ROMA. Rai Storia: Passato e presente, Don Giovanni Bosco

Quello che oggi conosciamo come San Giovanni Bosco è stato un sacerdote che ha dedicato la vita all’assistenza e all’educazione dei ragazzi, soprattutto i più poveri, che inizialmente raduna nel suo primo oratorio, a Valdocco, nell’allora periferia di Torino. A “Passato e presente”, il programma di Rai Cultura in onda domani alle 20.30 su Rai Storia, la professoressa Mariachiara Giorda e Paolo Mieli approfondiscono la figura di Don Bosco e del contesto storico in cui il sacerdote ha operato, vissuto negli anni centrali del 1800, un periodo di profonde trasformazioni politiche e sociali che portano all’unità d’Italia e alla fine del potere temporale della Chiesa. Il sacerdote offre la sua diplomazia a Pio IX per ricucire i rapporti tra Stato e Chiesa e per ottenere il riconoscimento del suo ordine religioso: la società dei Salesiani che si espande in Italia per poi esportare il modello pedagogico nel mondo, in primo luogo in sud America.

Commenti