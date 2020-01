ROMA. Oms non dichiara emergenza virus, rientra caso Bari

L’Organizzazione mondiale della sanità non dichiara per il momento l’emergenza internazionale sulla diffusione del virus 2019-nCoV. Il comitato dell’Oms ha detto questa sera che “è troppo presto” per dichiarare un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale perche’ sono ancora pochi i casi del virus confermati al di fuori della [...]





