ROMA. Montagna: Pisano, portare banda ultralarga nei comuni montani

“Collaboreremo con i comuni montani, insieme al ministro Boccia, per portare e incentivare la banda ultralarga e perché no, anche servizi innovativi per comuni e piccoli borghi nelle aree montuose”. Lo ha detto la ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, intervenendo agli “Stati Generali della montagna”. L’obiettivo, ha spiegato la ministra, è portare nelle aree montuose “la tecnologia che può aiutare a superare alcune problematiche nel rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche stesse dei borghi”. La ministra ha ricordato: “Abbiamo presentato il piano strategico, all’interno del quale abbiamo le nostre azioni di digitalizzazione che faremo con i comuni. Ed abbiamo un progetto che si chiama ‘Borghi del futuro’, dove individueremo dei piccoli borghi anche nelle aree montuose e poi stiamo pensando di fare un protocollo di intesa – ha concluso – anche con i cittadini delle aree montane”.

Commenti