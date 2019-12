ROMA. Menù delle feste, la birra conquista il suo spazio

Non solo vino e bollicine, ma anche la birra è sempre più scelta per accompagnare i piatti della tradizione di Natale e Capodanno come tortellini, capponi e baccalà. A sostenerlo è Assobirra (Associazione dei Birrai e dei Maltatori) che propone, con l’arrivo del cenone di fine anno, un abbinamento [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti