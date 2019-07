ROMA. Maltempo: piogge e temporali in arrivo a Nord-Ovest

Una perturbazione porterà domani un peggioramento delle condizioni meteo a Nord-Ovest, con temporali sparsi e localmente intensi. Lunedì mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che nel corso della giornata interesserà prima il Centro e poi il Meridione. Lo rende noto la Protezione civile, che prevede dal pomeriggio di domani, domenica 14 luglio, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla serata alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati tra l’altro da grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni la Protezione civile ha emesso per oggi una allerta arancione sull’area meridionale delle Marche e su gran parte dell’Abruzzo e della Puglia. Allerta gialla invece sull’area centro orientale dell’Emilia-Romagna, sul restante territorio di Marche e Abruzzo, su Umbria, Lazio, Molise, Basilicata e resto della Puglia. Per domani allerta gialla in Lombardia, in Molise e su gran parte di Piemonte, Liguria, Abruzzo e Puglia.

