ROMA. Maltempo: domenica piogge al Nordovest, lunedì al Centro

Una giornata di sole e temperature miti chiuderà domani il mese di novembre, ma già domenica è in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo soprattutto al Nordovest. Le previsioni sono dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it. “Il mese di novembre – spiegano – si concluderà con una giornata all’insegna del tempo stabile, per lo più soleggiato, con la quasi totale assenza di precipitazioni e con temperature al di sopra delle medie stagionali”. Nuvolosità e un po’ di pioggia si registreranno domani solo sulle regioni del versante tirrenico, a causa di correnti umide occidentali, mentre in Pianura Padana permane il rischio di nebbia nelle ore più fredde della giornata. Già domenica, però, “un’attiva perturbazione atlantica – sottolineano i meteorologi di Meteo Expert – determinerà un peggioramento sulle regioni settentrionali e sulla Toscana portando, a iniziare dal Nordovest, piogge diffuse e localmente intense e nevicate sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri. Lunedì la perturbazione si trasferirà con la sua parte più attiva sul Centro, con residue piogge al Nordest, mentre migliorerà al Nordovest. Fenomeni anche intensi a carattere di rovescio o temporale sono previsti tra la Toscana e il Lazio. Martedì si registrerà la tendenza a un miglioramento con residue e isolate precipitazioni al Centrosud; le temperature tenderanno a diminuire leggermente a causa di venti più freddi nord-orientali più efficaci al Nord e sulle regioni adriatiche. Da mercoledì è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione in lento movimento dal Mediterraneo occidentale verso la nostra Penisola. Si attende quindi un nuovo peggioramento che probabilmente interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali e più marginalmente il Nord.

