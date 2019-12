ROMA. Maltempo: crolli e frane, 2 morti in Friuli e in Toscana

La pesante ondata di maltempo che è tornata a investire gran parte dell’Italia, con allarme arancione in ben undici regioni, ha causato la morte di un uomo in Friuli Venezia Giulia e di un motociclista in Toscana. Tantissimi, come prevedibile, i disagi e i danni provocati dai temporali e [...]





