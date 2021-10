Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ROMA. Il celebre attore, cantautore, musicista e regista statunitense, premio Oscar al miglior attore non protagonista nel 2014, Jared Joseph Leto, si è ritrovato, suo malgrado, nel bel mezzo degli scontri avvenuti ieri a Roma, fra manifestanti No Vax/Green Pass e Polizia.

Il divo americano ha pubblicato sul suo canale Instagram diversi video e foto che documentano la violenza delle proteste.

“Sono stato coinvolto in una protesta in Italia – scrive in una storia – da quello che ho capito riguardava l’obbligo di vaccino/green pass… Mi sono beccato i lacrimogeni… ho deciso di andarmene via. Ecco qua alcune immagini e video“.

