ROMA. Incendi: dal 10 giugno quasi 53mila interventi vigili fuoco

Sono quasi 53 mila – per la precisione 52.710 – gli interventi compiuti dai vigili del fuoco per gli incendi boschivi e di vegetazione dal 10 giugno al 25 agosto. Il maggior numero nel Sud Italia, dove i roghi sono stati oltre 37.000: la regione più colpita la Sicilia con 14.580; a seguire Puglia con 10.063, Calabria 6.009, Campania 5.368 e Sardegna con 1.864. Campania, Puglia e Lazio le regioni più colpite dagli incendi nei siti ‘Euap’ (l’Elenco ufficiale delle aree protette): su un totale di 758 incendi su tutto il territorio nazionale, sono 478 i roghi che hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco in queste tre regioni. Dal 10 giugno al 25 agosto sono state 2.217 le ore di volo dei nostri Canadair e 11.277 i lanci di estinguente: nel 2018 i Canadair avevano volato per 932 ore effettuando 5.687 lanci di estinguente.

Commenti