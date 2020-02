ROMA. Il Po basso come in estate e al sud già allarme siccità

Il Po basso come in piena estate, l’acqua dei piccoli laghi sotto il livello medio mentre al Sud è già allarme siccità. E senza piogge in vista, la crisi idrica potrebbe portare danni seri all’agricoltura. Tutta colpa dell’inverno che non c’è, e di temperature miti che spingono verso la [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti