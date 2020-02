ROMA. Il cibo italiano rischia blocchi, ingiustificati per Ue

Il Cibo italiano rischia blocchi, ingiustificati per Ue. Il coronavirus non si trasmette tramite alimenti, pertanto misure restrittive sul commercio di prodotti alimentari non sono giustificate.

La Commissione europea scende in campo in difesa dei casi segnalati di difficoltà di esportazione dei prodotti alimentari italiani bloccati da importatori di altri [...]





