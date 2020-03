ROMA. Gallera, disperato bisogno di invertire la curva del virus

“C’è un disperato bisogno di invertire quella curva”, senza “nessuna polemica, anzi, rispetto e collaborazione tra le istituzioni, però io ho il dovere di tutelare le persone che lavorano in prima linea”. Così esordisce in un’intervista al Corriere della sera l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera. A proposito della polemica con la Protezione civile sulle mascherine: “Facciamo subito chiarezza: nessuna polemica. Io ogni giorno incontro i direttori della sanità lombarda e ricevo raffiche di appelli: mancano i presidi sanitari essenziali, il personale che lavora in prima linea contro il virus ha bisogno di proteggersi con camici, guanti, mascherine, e io mi sento dire ‘abbiamo autonomia per un giorno, per due giorni…’. Nessuna polemica, ma io devo tutelare i miei medici e i miei infermieri”. “Stiamo cercando di resistere – osserva Gallera – negli ospedali avviene quotidianamente il miracolo della moltiplicazione dei posti letto e degli strumenti per contrastare questa epidemia. In questo fine settimana ho visto Milano vuota. La gente ha capito e sta collaborando, questo ci incoraggia molto”. Per quanto ancora, “impossibile dirlo ora. Diciamo che noi ci aspettiamo entro una settimana di vedere quella dannata curva dei contagi calare o almeno rallentare. Insomma, abbiamo disperato bisogno di un’inversione di tendenza, ma comunque questa battaglia non sarà finita lì. Sarà una maratona”. Quanto alla nomina di Guido Bertolaso, Gallera dice: “Ha molta esperienza e contatti a livello internazionale, e noi abbiamo l’obiettivo di quell’ospedale da 500 posti negli spazi della Fiera, che potrà diventare una risorsa per l’intero Paese”.

