ROMA. Dopo 10 anni contratto medici, aumento di 200 euro

Dopo 10 anni di attesa, atto finale nella sede dell’Aran (l’Agenzia di rappresentanza negoziale per le pubbliche Amministrazioni) dove le organizzazioni sindacali, senza eccezioni, hanno firmato in via definitiva il Contratto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria 2016-2018 che entra in vigore dalla mezzanotte. Arretrati ed aumenti economici [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti