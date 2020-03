ROMA. Crescono in Italia ettari boschi e foreste, +7,6% nel 2019

Segnano un aumento del 7,6% i boschi e le foreste in Italia gestite in maniera sostenibile. Nel 2019 la superficie certificata è di 881.068,93 ettari, con una crescita di 62.000 ettari in più rispetto al 2018 quando erano 819.017,06. Lo rende noto il Rapporto annuale del Pefc Italia (Programme for endorsement of forest certification schemes), ente normatore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste che si celebra il 21 marzo e che quest’anno viene dedicata al tema della biodiversità. La superficie forestale certificata più estesa è quella del Trentino Alto-Adige con 300.445 ettari gestiti dal Bauernbund – Unione Agricoltori di Bolzano, ai quali si aggiungono i 261.428,81 ettari cumulativi curati nella provincia di Trento e che comprendono l’area gestita dal Consorzio dei Comuni Trentini – Ar Trentino e dalla Magnifica Comunità di Fiemme. Al secondo posto il Veneto con 92.705,96 ettari, poi il Friuli Venezia Giulia, con 83.352,35 ettari gestiti da Uncem-Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani. A seguire ci sono le superficie forestali certificate di Piemonte, Lombardia, Toscana, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria e Lazio. Positivo anche l’andamento del numero di aziende che scelgono di lavorare nel rispetto del patrimonio forestale: sono 115 le nuove aziende che nel 2019 hanno ottenuto la certificazione di Catena di Custodia. Le certificazioni sono cresciute del 5,4% rispetto al 2018, quando invece il tasso di crescita sull’anno precedente era stato del 4%. In totale si contano 1.095 aziende certificate sul territorio italiano.

